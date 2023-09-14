Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона подчеркнула, что ВСУ имеют право уничтожать окупантов и их технику на территории полуострова. Поэтому последние "прилеты" является вполне обычным и естественным шагом.

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Удары по Крыму законны

Обычно ситуацию на Крымском полуострове комментирует Главное управление разведки, однако Анна Маляр все же добавила важный акцент. Согласно нормам международного права, Украина имеет разрешение на защиту собственной территории, в том числе и с помощью силы.

Мы вправе использовать оружие в пределах международно признанных границ. Поэтому мы защищая себя и освобождая свои территории, имеем право на определенные действия,

– акцентировала Маляр.

Крым является частью Украины, поэтому нет ничего удивительного в уничтожении вражеской техники на территории полуострова.

Неожиданные "хлопки" в Крыму