Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону наголосила, що ЗСУ мають право знищувати окупантів та їх техніку на території півострова. Тому останні "прильоти" є цілком нормальним і очевидним кроком.

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Удари по Криму є законними

Зазвичай ситуацію на Кримському півострові коментує Головне управління розвідки, проте Ганна Маляр все ж додала важливий акцент. Згідно з нормами міжнародного права Україна має дозвіл на захист власної території, в тому числі й за допомогою сили.

Ми маємо право використовувати зброю в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому ми захищаючи себе та звільняючи свої території маємо право на певні дії,

– акцентувала Маляр.

Крим є частиною України, тому немає нічого дивного в знищенні ворожої техніки на території півострова.

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