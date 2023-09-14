Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону наголосила, що ЗСУ мають право знищувати окупантів та їх техніку на території півострова. Тому останні "прильоти" є цілком нормальним і очевидним кроком.
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Удари по Криму є законними
Зазвичай ситуацію на Кримському півострові коментує Головне управління розвідки, проте Ганна Маляр все ж додала важливий акцент. Згідно з нормами міжнародного права Україна має дозвіл на захист власної території, в тому числі й за допомогою сили.
Ми маємо право використовувати зброю в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому ми захищаючи себе та звільняючи свої території маємо право на певні дії,
– акцентувала Маляр.
Крим є частиною України, тому немає нічого дивного в знищенні ворожої техніки на території півострова.
Несподівана "бавовна" в Криму
- Вранці 14 вересня жителі тимчасово окупованої Євпаторії чули декілька потужних вибухів. ВМС та розвідники СБУ атакували російські бази ППО та РЛС – їм вкотре вдалося знищити комплекс ППО С-400 "Тріумф".
- Днем раніше українці завдали удару по Корабельній бухті Севастополя. ЗСУ знищили ворожий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Також удар пошкодив обладнання судноремонтного заводу, де окупанти ремонтували свої судна.
- Росіяни заявили, що нібито на Крим направили 10 крилатих ракет і три безекіпажні катери. Цього разу росіяни навіть не відхрещувалися, що "щось прилетіло". Вони заявили, нібито змогли нейтралізувати всі безпілотники і лише 7 ракет. Тобто принаймні 3 завдали клопоту окупантам.