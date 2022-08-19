Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По теме Что произошло в Керчи и Бельбеке: объясняет Центр стратегических коммуникаций

"У страха очень большие глаза. На территории Бельбека расположен один из самых больших во временно оккупированном Крыму аэродромов, если бы там что-то достаточно серьезно детонировало, особенно ночью, это бы видели даже в Херсонской области. Это, конечно, шутка, но", – сказал Коваленко.

Что происходило в Крыму

По словам обозревателя, взрывы 18 августа можно сравнить с тем, что происходило на аэродроме в Новофедоровке и Джанкое. Если бы взрывался именно аэродром в Бельбеке, то на сегодняшний день было бы большое количество видео и фото в открытых источниках.

Коваленко сказал, что в Крыму сработали ПВО, "Панцирь-С1" и авиация, поэтому переход на гиперзвуковую скорость воспринимали как взрывы. Непонятно, почему стреляли, но это мог быть беспилотник. Обозреватель подчеркнул, что это стопроцентно был БПЛА не с территории Украины.

Ибо какой БПЛА может долететь с позиций ВСУ до, например, Бельбека. Сейчас в Крыму очень плотная ПВО, мимо которой ни один БПЛА не пролетит. Поэтому я считаю, что это была паническая реакция, особенно ввиду того, что в Белгородской области что-то случилось. Очень скоро начнут реагировать даже на перелетных птиц,

– сказал обозреватель.

Кстати Что известно про керченский мост, который в ожидании "хлопка": показываем на карте

Значение "хлопка"

Также взрывы раздавались 18 августа и в россии на территории Белгородской области. Как сказал Коваленко, такой "хлопок" имеет очень большое значение, потому что уничтожили большое количество именно боеприпасов складского размещения.

"Если уничтожили 80% от общего количества, то это отлично. Обеспечение тылового уровня уже нарушено. То есть на сегодняшний день Изюмское направление и район будет получать значительно меньшее количество обеспечения из Белгородской области", – добавил обозреватель.

Обратите внимание – Коваленко об ударах по складам оккупантов: смотрите видео