Вечером 5 августа в Крыму раздавались взрывы. Об этом сообщают местные каналы.
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Где именно было шумно в Крыму
По предварительным данным, "хлопок" посетил Севастополь. Также стало известно, что российские захватчики объявили тревогу на аэродроме в районе села Новофедоровка.
Пока Украина не комментировала эти инциденты. Так называемая оккупационная администрация пока молчит, как и вражеские паблики.
Где находится Новофедоровка: карта
В Крыму постоянно что-то взрывается
- На территории временно оккупированного полуострова чаще стали слышны "хлопки". Россияне регулярно получают подтверждение того, что их не оставят в покое в украинском Крыму.
- Так, в ночь на 4 августа было шумно в районе Феодосии. По предварительным данным, это в результате атаки могла быть повреждена нефтебаза окупантов. Кремлевские пропагандисты традиционно отрицают любые попадания и делают вид, что все "идет по плану".
- За двое суток до этого возле Гвардейского раздался мощный взрыв. Это в Симферопольском районе. Там российские захватчики создали себе авиабазу.
- Не так давно жители временно оккупированного Севастополя насчитали более 8 взрывов. Захватчики после этого придумали басню о якобы успешной работе ПВО или РЭБ. Российские пропагандисты не согласовали между собой легенды и путались в деталях.