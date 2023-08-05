Вечером 5 августа в Крыму раздавались взрывы. Об этом сообщают местные каналы.

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Где именно было шумно в Крыму

По предварительным данным, "хлопок" посетил Севастополь. Также стало известно, что российские захватчики объявили тревогу на аэродроме в районе села Новофедоровка.

Пока Украина не комментировала эти инциденты. Так называемая оккупационная администрация пока молчит, как и вражеские паблики.

Где находится Новофедоровка: карта



В Крыму постоянно что-то взрывается