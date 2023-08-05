Ввечері 5 серпня у Криму лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві канали.

Читайте також Люди чекають на повне звільнення, – Чубаров про настрої в Криму на тлі постійної "бавовни"

Де саме було гучно у Криму

За попередніми даними, "бавовна" завітала до Севастополя. Також стало відомо, що російські загарбники оголосили тривогу на аеродрому в районі села Новофедорівка.

Наразі Україна не коментувала ці інциденти. Так звана окупаційна адміністрація поки що мовчить, як і ворожі пабліки.

Де розташована Новофедорівка: карта



У Криму постійно щось вибухає