Ввечері 5 серпня у Криму лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві канали.

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Де саме було гучно у Криму

За попередніми даними, "бавовна" завітала до Севастополя. Також стало відомо, що російські загарбники оголосили тривогу на аеродрому в районі села Новофедорівка.

Наразі Україна не коментувала ці інциденти. Так звана окупаційна адміністрація поки що мовчить, як і ворожі пабліки.

Де розташована Новофедорівка: карта

У Криму постійно щось вибухає

  • На території тимчасово окупованого півострова частіше стало чути "бавовну". Росіяни регулярно отримують підтвердження того, що їм не дадуть спокою в українському Криму.
  • Так, у ніч на 4 серпня було гучно в районі Феодосії. За попередніми даними, це внаслідок атаки могла бути пошкоджена нафтобаза окупантів. Кремлівські пропагандисти традиційно заперечують будь-які влучання та вдають вигляд, що все "йде за планом".
  • За дві доби до цього біля Гвардійського пролунав потужний вибух. Це у Сімферопольському районі. Там російські загарбники створили собі авіабазу.
  • Не так давно жителі тимчасово окупованого Севастополя нарахували понад 8 вибухів. Загарбники після цього вигадали байку про нібито успішну роботу ППО чи РЕБ. Російські пропагандисти не узгодили між собою легенди й плуталися в деталях.