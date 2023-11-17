В Курске раздаются мощные взрывы: СМИ пишут о "хлопках" у железнодорожного вокзала

В Россию снова пришел "хлопок". На этот раз он наделал шуму в Курске.

17 ноября днем громко и неспокойно в одном из российских городов.

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В Курске "что-то" происходит

Местные паблики пишут об очень мощных взрывах в Курске. Сообщается, что они раздаются в районе железнодорожного вокзала.

Впрочем, местные власти как всегда уверяют, что все "идет по плану". Взрывы они списывают на военные учения.

Жители Железнодорожного округа Курска слышат звуки взрывов. Они доносятся из полигона, где производят плановые подрывы боеприпасов. Прошу сохранять спокойствие,

– убеждает губернатор Курской области Роман Старовойт.

В России дроны атаковали несколько заводов

Уже который день подряд на территории страны-агрессорки происходят "взрывные" вещи. 14 ноября оккупанты кричали о утренней атаке беспилотника на пороховой завод, который уже подвергался "нападению" ранее на этой неделе.

Российские телеграмм-каналы написали, что дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске. В результате падения беспилотника начался пожар, была повреждена часть кровли цеха смешивания массы, жаловались оккупанты. Они заверили, что пламя быстро погасили и, что никто не пострадал. Впрочем, из опубликованных кадров в сети видно, что пожар был достаточно масштабным.

Ночью 14 ноября неспокойно было и на химическом заводе Брянской области. Там тоже "кружился" беспилотник. Взрывы раздавались и в Московской области в районе завода "КБ Машиностроение", производящего "Кинжалы" и "Искандеры".

Оккупанты "лишились" одного из арсеналов оружия

16 ноября взрывы раздавались в Волгоградской области. Там горел склад с оружием и боеприпасами вблизи населенного пункта Котлубань. Пожар тушили 4 часа. Жители поселка утверждают, что слышали характерный звук беспилотника, после чего раздался взрыв. В ГУР подтвердили пожар на российском складе боеприпасов, однако отказались ответить, приложила ли к этому руку украинская разведка.