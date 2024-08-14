В Курске сообщают о работе ПВО, взрывы слышали и в Курчатове

Вслед за Воронежской областью взрывы продолжают греметь в Курской области. Там также, как всегда, объясняют это работой противовоздушной обороны.

Соответствующую информацию сообщают российские СМИ и паблики, информирует 24 Канал. По предварительной информации от местных, слышали по меньшей мере 2 взрыва.

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На Курщине прогремели взрывы

Корреспондент одного из российских СМИ сообщает, что в Курске прогремели взрывы, российская противовоздушная оборона якобы отражает атаку украинских дронов. "Наши зенитчики уже более часа уничтожают воздушные цели противника", – пишут там.

В то же время никакой информации о пострадавших или повреждений инфраструктуры после так называемого "налета украинских беспилотников" на Курскую область, о котором так охотно заявляет российская власть, пока не сообщали.

Заметим, незадолго до этого также писали о взрыве, который прогремел в Железногорске, что на северо-западе Курской области.

Так, эта "взрывная" ночь постигла и Воронежскую область. Тамошний губернатор Александр Гусев заявил, что якобы в Воронежской области сработала противовоздушная оборона, в результате чего "было сбито несколько украинских беспилотников". Точное количество российский чиновник почему-то не назвал.

По предварительной информации, в Воронежской области также не зафиксировано повреждений, нет данных и о раненых или погибших.