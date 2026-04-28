Силы обороны поразили целый ряд важных объектов вражеской армии на временно оккупированных территориях Луганщины и Крыма. Через ликвидированных объектов базу российских "Искандеров"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины да прессслужба ССО.

Какие объекты поразили Силы обороны?

Операцию по ликвидации окупантов в Луганской области провели сотрудники 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

В марте СБУ совместно с бойцами 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ и 3 пограничного отряда Восточного регионального управления ГНСУ провели серию массированных ударов по местам размещения российских военных на ТОТ Луганской области.

В Луганске, Беловодскую и селе Шульгинка Старобельского района украинцы разбили здания, где находились оккупанты. В то время как в населенном пункте Рудово на Сватовщине поражены места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.

Все цели были обнаружены и идентифицированы сотрудниками Службы безопасности. По переданным координатам подразделения ВСУ и ГНСУ нанесли высокоточные удары с применением беспилотников FP-2 компании "Fire Point" и других отечественных авиационных комплексов.,

– добавили в СБУ.

Силы обороны атакуют объекты врага в Луганской области: смотрите видео

Какой объект был атакован в Крыму?

В ночь на 28 апреля Силы специальных операций нанесли значительный ущерб россиянам на временно оккупированной территории Крыма, поразив беспилотниками подразделений Middle-strike место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

В пресс-службе уточнили, что технику враг скрыл на территории бывшей ракетной базы вблизи поселка Овражки– в 40 километрах от Симферополя. С этой точки русские ракеты могли быстро долетать как до линии фронта., так и в города глубоко в Украине.

Агенты Движения сопротивления нередко фиксировали запуски целей именно по этой локации.

ССО показали видео поражения базы "Искандеров".

Важно! Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" в комментарии BBC сообщил, что глубина украинских ударов по объектам в России достигла 2 тысяч километров. В то же время он анонсировал, что такие атаки будут только усиливаться. По словам Бровди, активизация поражений стала возможной благодаря обновлению и улучшению технологий– они, в свою очередь, становятся дешевле и летают все на больших расстояниях.

