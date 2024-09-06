Ранее во Львовской ОВА сообщали, что обломки сбитого "Шахеда" упали в промышленной зоне. К счастью, в результате атаки травмированных и погибших нет.

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Спасатели показали последствия атаки

Всего в ночь на 6 сентября Россия выпустила по Львову 3 ударных БпЛА типа "Шахед". Все были уничтожены силами ПВО.

По словам ГСЧС, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля. В 04:42 пожарным удалось ликвидировать пожар.

К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

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Обломки БпЛА упали в селе Мурованое Львовского района / Фото: ГСЧС Львовщины

К слову, этой ночью российские войска также обстреляли сразу несколько районов Днепропетровской области. В частности, в Синельниковском районе было уничтожено хозяйственное сооружение и повреждены жилые дома.