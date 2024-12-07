Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрывы в Майкопе 7 декабря

После 02:00 в сети начали писать о взрывах в Адыгее. Россияне жаловались, что было громко в городе Майкоп. Писали о дыме в микрорайоне Черемушки.

Также обнародовали кадры, на которых видно пожар. В небо поднялся густой столб дыма.

После взрыва в Майкопе вспыхнул пожар: смотрите видео

Российские пропагандисты писали о якобы работе ПВО. В сети сообщали, что местные жители слышали по меньшей мере 2 мощных взрыва в районе аэродрома. Воздушную тревогу не объявляли.

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Официальных комментариев оккупантов еще не было.

Интересно, что в Адыгее расположена российская авиабаза "Ханская". Она в 6 километрах от Майкопа. По открытым данным, способна принимать самолеты, в частности, Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие. Также вертолеты всех типов.