Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вибухи в Майкопі 7 грудня

Після 02:00 у мережі почали писати про вибухи в Адигеї. Росіяни скаржилися, що було гучно в місті Майкоп. Писали про дим у мікрорайоні Черемушки.

Також оприлюднили кадри, на яких видно пожежу. У небо здійнявся густий стовп диму.

Після вибуху в Майкопі спалахнула пожежа: дивіться відео

Російські пропагандисти писали про нібито роботу ППО. У мережі повідомляли, що місцеві жителі чули щонайменше 2 потужних вибухи в районі аеродрому. Повітряну тривогу не оголошували.

Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо. Офіційних коментарів окупантів ще не було.

Цікаво, що в Адигеї розташована російська авіабаза "Ханська". Вона за 6 кілометрів від Майкопа. За відкритими даними, здатна приймати літаки, зокрема, Ту-134, Ан-12, Іл-18 і всі легші. Також вертольоти всіх типів.