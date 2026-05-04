Выгорело все, – Андрющенко раскрыл последствия эффектных ударов по россиянам в Мариуполе

Ночью 3 мая Силы беспилотных систем ВСУ атаковали объекты во временно оккупированном Мариуполе. Также есть поражения от работы российской ПВО.

В частности, было попадание по дому, в котором жили российские военные. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что сейчас поселок Старый Крым перекрыт, въезд туда контролируется.

"В поселке Старый Крым, это часть Мариуполя, били по дому. Полдома развалили. Там обитали силы беспилотных систем России. До конца непонятно, или это мы в них ударили, или россияне сделали такой замечательный "выстрел в ногу", – объяснил он.

Какие последствия атаки?

Петр Андрющенко отметил, что дальше был частично поражен объект энергетической инфраструктуры. Речь идет о подстанциях, которые расположены неподалеку от Старого Крыма. Половина Мариуполя встретила 3 мая без света.

Там у них майские праздники. Они не работают до конца "победобесия". Поэтому думаю, будут праздновать зажиганием костров на улице. Потому что другого способа получить свет в ближайшее время не будет,

– подчеркнул он.

Главное поражение – это дата-центр, который расположен на территории телевизионной башни посреди Приморского парка. Была проведена реконструкция Мариупольской телевизионной башни. Там размещены российские антенны, что обеспечивает трансляцию пропаганды. Российские войска имеют определенные проблемы со связью, с интернетом.

Это второе попадание в Мариуполь только в мае. Первая большая атака была 1 мая. На правом берегу есть сооружение, которое называют монастырем. Потому что там когда-то планировали строить российский монастырь. Там был расположен склад беспилотных систем подразделения "Рубикон", которые наносят удары по Херсону, Запорожью.

"Там был один из их складов. Туда зашло несколько изделий, по меньшей мере четыре. Не знаю, сколько стартовало. Но там выгорело довольно неплохо. Говорится не столько о пораженных, или избитых, или живых, или мертвых. Там ничего не осталось, все выгорело", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" рассказал, как СБС нанесли масштабный удар по оккупантам. Были атакованы объекты на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Под удар также попали временные пункты дислокации подразделения "Рубикон" в Мариуполе, подразделения "Шторм" в населенном пункте Каменоватое в Донецкой области, личного состава в населенном пункте Степок в Запорожье. Также целью был телекоммуникационный центр оккупантов в Мариуполе. Были поражены ЗРК "Панцирь-С1", "Тор" и две радиолокационные станции типа П-18.

Последние взрывы в России

В ночь на 3 мая Силы обороны ударили по объектам топливно-энергетического комплекса России в Приморске Ленинградской области. Это один из ключевых российских терминалов для экспорта нефти через Балтийское море.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ, майор Роберт "Мадьяр" Бровди объяснил, что атаки на объекты ТЭК и работа по вражеской ПВО постепенно подрывают экспортные возможности России и ее способность финансировать войну.

Ночью 4 мая в Москве и области взрывались БПЛА. В результате одного из взрывов на Мосфильмовской улице пострадал жилой комплекс. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в доме на 36 этаже выбило стены трех комнат. Жильцов эвакуировали. Как сообщают мониторинговые каналы, взрывы прогремели в 6 километрах от Кремля.