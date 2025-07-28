Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что вся мелитопольская агломерация взрывается почти каждый день с разной степенью эффективности.

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Какие объекты оказались под атакой?

"Прилет" пришелся по вражескому военному складу в Михайловке, этот населенный пункт расположен чуть севернее Мелитополя. Российский склад, со слов Андрющенко, ликвидирован.

Детонировало сутки. Россияне его даже не пытались потушить, потому что боялись туда подъехать,

– озвучил руководитель Центра изучения оккупации.

После того взрывы услышали и в Мелитополе, но там прилетело не по складу, а по военной базе. Относительно этого, как заметил Андрющенко, сложно сказать, был ли это удар, или обломки БпЛА. Он рассказал, что на территории мелитопольской агломерации есть немало систем ПВО, ведь через Мелитополь пролегает много маршрутов.

Андрющенко добавил, что там происходит много атак и взрывов. Таким образом выявляется размещение российских систем противовоздушной обороны, что потом позволяет успешно их ликвидировать. Он напомнил, что на днях ГУР уничтожило там вражескую РЛС.