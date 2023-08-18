Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что дроны в Москве – это не психологическое давление. Они прилетают по военным объектам российских оккупантов, которых в столице России очень много.

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Куда могли прилететь дроны

Как отметил Свитан, любой оказавшийся в Москве беспилотник атакует именно военные объекты российских оккупантов. Это могли быть и центры принятия решений, и определенные центры связи, и центры хранения информации или разведывательные базы.

Оккупанты размещают некоторые из них именно в "Москва-сити". Поэтому этот объект – целиком легальная военная цель.

Там есть несколько центров, работающих на российскую разведку. Потому они и будут уничтожаться. Как это воспринимают жители Москвы? Это их личное дело. В Москве сейчас находятся многие военные объекты. Практически каждый такой объект – легальная военная цель. Конечно, они будут уничтожаться,

– заметил Свитан.

К теме – смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Сейчас жителям Москвы лучше вообще покинуть город, ведь разные случаи с неопознанными беспилотниками будут расти. По крайней мере, лучше выехать из центра города, где концентрация военных объектов чрезвычайно высока.

Обратите внимание! Наши военные не участвуют в операциях на территории России. Они работают только в пределах международно признанных границ Украины.

Взрывы в Москве: коротко