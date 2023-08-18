Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що дрони в Москві – це не психологічний тиск. Вони прилітають по військових об'єктах російських окупантів, яких у столиці Росії надзвичайно багато.

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Куди могли прилетіти дрони

Як наголосив Світан, будь-який безпілотник, який опиниться в Москві, атакує саме військові об'єкти російських окупантів. Це могли бути і центри прийняття рішень, і певні центри зв'язку, і центри зберігання інформації чи розвідувальні бази.

Окупанти розміщують деякі з них саме у "Москва-сіті". Тому цей об'єкт – цілком легальна воєнна ціль.

Там є кілька центрів, які працюють на російську розвідку. Тому вони й будуть знищуватися. Як це сприймають жителі Москви? Це їх особиста справа. В Москві зараз перебуває багато військових об'єктів. Практично кожен такий об'єкт – легальна воєнна ціль. Звісно, що вони будуть знищуватися,

– зауважив Світан.

До теми – дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Зараз жителям Москви краще взагалі покинути місто, адже різні випадки з нерозпізнаними безпілотниками будуть зростати. Принаймні краще виїхати з центру міста, де концентрація військових об'єктів надзвичайно висока.

Зверніть увагу! Наші військові не беруть участі в операціях на території Росії. Вони працюють лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Вибухи в Москві: коротко