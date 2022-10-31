В разведке рассказали детали о взрывах на аэродроме в Псковской области

Во вражеские армии ежедневно многочисленные потери, в том числе среди личного состава, боевой техники и авиации. На российском аэродроме ночью произошли взрывы, повлекшие повреждение нескольких боевых вертолетов Ка-52.

Ночью 31 октября в Псковской области было неспокойно – очевидно, жители региона не могли спать из-за взрывов на местной военно-воздушной базе. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в результате взрывов были уничтожены и повреждены несколько российских "Аллигаторов".

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Сколько Ка-52 ликвидировано в Псковске

Важно, что украинская сторона не подтверждала причастность к взрывам. Пока неизвестно, что стало причиной повреждений вертолетов и потерь в военной авиации России.

На военно-воздушной базе Вооруженных сил России "Веретье" (псковская область, остров 5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены,

– написали в ГУР.

️ Также там отметили, что детали по уничтожению другой техники россиян и личного состава – уточняются. Но в регионе вражеские силовики уже проводят следственные действия, чтобы выявить диверсантов. Наверное, все-таки кто-то заложил взрывчатку на аэродроме кафиров, из-за этого и произошли взрывы.

Какая особенность Ка-52 "Аллигатор" Это русский разведывательно-ударный вертолет "нового поколения". Аппарат способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Один экземпляр стоит около 16 миллионов долларов. Он является дальнейшим развитием вертолета Ка-50 "Черная акула".

Источник: Википедия

Потери захватчиков: самое главное

Только за минувшие сутки, 30 октября, Вооруженные Силы отправили на концерт в Кобзон более 600 кафиров . Российские военные не справляются с атаками нашей армии – на 31 октября ВСУ ликвидировали уже 71 820 вражеских армейцев.



Потери россиян на 31 октября / фото Генштаб ВСУ

Также нашим Воздушным Силам удалось ликвидировать вражеский штурмовик на Юге Украины . Российский Су-25 сбили около 8 утра 30 октября – благодаря этому мы имеем наши зенитно-ракетные подразделения.

Всего с начала полномасштабной войны наши воины уничтожили уже 275 самолетов русской армии. Это невероятный результат, однако Вооруженные Силы на этом останавливаться не собираются.

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