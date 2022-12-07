Бодаются признаться, как и с "Москвой" было, – Жданов прокомментировал взрывы на нефтебазе в Курске

В российском Курске утром 6 декабря взорвалась нефтебаза, поставляющая топливо на аэродром. Там возник масштабный пожар.

Российские пропагандисты сообщают, что это следствие атаки старыми советскими беспилотниками. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что они подразумевают "Стриж".

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"Это Ту-141. Их дальность до тысячи километров, скорость также до тысячи километров в час. Беспилотник не переходит звуковой барьер. Однако никто не понимает, почему именно об этом вооружении говорят российские пропагандисты. Почему они хотят верить, что это были "Стрижи", – сказал Жданов.

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Почему советские беспилотники не могли вызвать взрывы

По словам военного эксперта, "Стриж" не ударный беспилотник. Он разведывателен и не способен нанести такой вред, как взрывы на аэродромах. Жданов подчеркнул, что были именно взрывы.

То есть был фугасный заряд. На этих "Стрижах" в советское время, да и сейчас, тренировались рассчитывать ПВО в мирное время. Их выпускают как воздушную цель. Нанести такой вред этот беспилотник не мог, – сказал Жданов.

Более того, как отметил эксперт, дальность запуска была 630 километров. Следовательно, топлива в баках практически не оставалось и беспилотники могли устроить только небольшой пожар.

"Россияне боятся признаться, как раньше боялись с крейсером "Москва". Все знают, что 2 украинских ракеты "Нептун" попали в борт. Враги боятся в этом признаться. В Крыму они также говорили о взрывах по неизвестным причинам. Увидим, чем закончатся эти" объяснение взрывов на аэродромах", – добавил Жданов.

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