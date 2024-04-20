Утром на Днепропетровщине объявляли воздушную тревогу, связанную с активностью тактической авиации. Впоследствии военные также предупредили о движении управляемой ракеты в направлении Днепра.

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Работа ПВО

Как стало известно позже, силам ПВО удалось сбить ракету Х-59. Ее уничтожили в Новомосковском районе военные из ПвК "Восток". Впрочем, к сожалению, произошло падение обломков. Они вызвали пожар в заброшенной хозяйственной постройке. Пострадавших среди людей нет.

Также повреждения получили частный дом и два автомобиля.

Следует заметить, что под вражеским огнем ночью и вечером находились и другие районы области. В частности, оккупанты били по Никопольскому району с беспилотников и артиллерии. Россияне также ударили по райцентру и Марганецкой громаде.

По Зеленодольской общине Криворожского района враг запустил дрон-камикадзе. Там возник пожар в частном секторе. К счастью, чрезвычайники укротили огонь.

Еще одну вражескую цель ПВО уничтожили над Криворожским районом ночью – приземлили разведывательный дрон.

Атака на Днепропетровскую область / Фото ОВА

Враг атаковал промышленность Запорожья

Утром противник бил также и по Запорожью. Незадолго до 5 утра в городе прогремело два взрыва. Оккупанты ударили по промышленной инфраструктуре города.

Также громко было и на Одесской области. Сначала Силы обороны Юга предупреждали о боевой работе ПВО по управляемой ракете. А впоследствии областной центр, вероятно, потерпел удар баллистикой.

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