Вранці на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу, пов'язану з активністю тактичної авіації. Згодом військові також попередили про рух керованої ракети у напрямку Дніпра.

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Робота ППО

Як стало відомо пізніше, силам ППО вдалося збити ракету Х-59. Її знищили у Новомосковському районі військові з ПвК "Схід". Втім, на жаль, сталося падіння уламків. Вони спричинили пожежу у покинутій господарчій споруді. Постраждалих серед людей немає.

Також пошкоджень зазнали приватний будинок і два автомобілі.

Слід зауважити, що під ворожим вогнем вночі і увечері перебували й інші райони області. Зокрема, окупанти гатили по Нікопольському району з безпілотників та артилерії. Росіяни також вдарили по райцентру та Марганецькій громаді.

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог запустив дрон-камікадзе. Там виникла пожежа у приватному секторі. На щастя, надзвичайники приборкали вогонь.

️Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі – приземлили розвідувальний дрон.

Атака на Дніпропетровщину / Фото ОВА

Ворог атакував промисловість Запоріжжя

Вранці противник бив також і по Запоріжжю. Незадовго до 5 ранку у місті пролунало два вибухи. Окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі міста.

Також гучно було й на Одещині. Спершу Сили оборони Півдня попереджали про бойову роботу ППО по керованій ракеті. А згодом обласний центр, ймовірно, зазнав удару балістикою.

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