Вранці на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу, пов'язану з активністю тактичної авіації. Згодом військові також попередили про рух керованої ракети у напрямку Дніпра.
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Робота ППО
Як стало відомо пізніше, силам ППО вдалося збити ракету Х-59. Її знищили у Новомосковському районі військові з ПвК "Схід". Втім, на жаль, сталося падіння уламків. Вони спричинили пожежу у покинутій господарчій споруді. Постраждалих серед людей немає.
Також пошкоджень зазнали приватний будинок і два автомобілі.
Слід зауважити, що під ворожим вогнем вночі і увечері перебували й інші райони області. Зокрема, окупанти гатили по Нікопольському району з безпілотників та артилерії. Росіяни також вдарили по райцентру та Марганецькій громаді.
По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог запустив дрон-камікадзе. Там виникла пожежа у приватному секторі. На щастя, надзвичайники приборкали вогонь.
️Ще одну ворожу ціль ППО знищили над Криворізьким районом вночі – приземлили розвідувальний дрон.
Атака на Дніпропетровщину / Фото ОВА
Ворог атакував промисловість Запоріжжя
Вранці противник бив також і по Запоріжжю. Незадовго до 5 ранку у місті пролунало два вибухи. Окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі міста.
Також гучно було й на Одещині. Спершу Сили оборони Півдня попереджали про бойову роботу ППО по керованій ракеті. А згодом обласний центр, ймовірно, зазнав удару балістикою.
Смертельний удар по Дніпру та області: що відомо
- У ніч проти 19 квітня окупанти масовано атакували Україну. Найбільшу кількість цілей ворог випустив по Дніпропетровщині.
- Так, у Дніпрі противник поцілив у п'ятиповерхівку. Також він понищив кілька десятків будинків в області.
- У Синельниковому загарбники вбили цілу родину: маму, бабусю, 14-річну дівчинку та 8-річного хлопчика. Ще 6-річний хлопчик вижив. Він лишився сиротою.
- Загалом 8 людей загинули, понад 30 поранені.