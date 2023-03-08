Резников ответил на упреки Украине в диверсиях на "Северных потоках"

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал статью The New York Times о том, что Украина якобы причастна к взрывам газопроводов "Северных потоков" в Балтийском море.

Резников заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток".

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Что сказал Резников

"Это не наша деятельность", – заявил он в Стокгольме, где состоится встреча министров обороны стран Европейского Союза.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отметил, что Украина не причастна к этим диверсиям.

"Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ...", – сказал Подоляк.

Что известно о материале NYT

В статье утверждают, что новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники президента России Владимира Путина. Более конкретной информации о том, кто именно стоял за организацией взрывов "Северных потоков", не приводится.

"Должностные лица, ознакомившиеся с разведывательными данными, заявили, что, по их мнению, диверсанты, вероятнее всего, были гражданами Украины или России, или же теми и теми", – отмечается в статье The New York Times.

В материале также указывают, что нет доказательств причастности к нападению ни официальных властей Украины или граждан США или Британии, о чем не раз говорили в Кремле, ни правительства России, которую Киев и некоторые европейские страны считали виновной в подрыве собственных газопроводов для дестабилизации энергетического рынка в Европе.

Как заложили взрывчатку: версия NYT

Собеседники NYT склоняются к версии, что взрывчатка была заложена на "Северные потоки" с помощью опытных водолазов, не работавших на военные или разведывательные службы, "но не исключено, что исполнители в прошлом прошли специализированную государственную подготовку".

Отдельно NYT отмечает, что источники "разделились во мнениях относительно того, насколько важна новая информация", но выразили оптимизм, что в дальнейшем смогут получить больше информаций о диверсиях, которые позволят установить причастных к ним.