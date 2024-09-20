В регионе фиксировали вражеские ударные дроны. Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что по ним работали силы ПВО.

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На Киевщине есть сбитые российские цели

Глава КОВА рассказал, что в результате успешной работы ПВО на Киевщине есть сбитые российские цели.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет,

– добавил Руслан Кравченко.

Он также уточнил, что в результате падения обломков российских "Шахедов" в двух районах области зафиксировано возгорание травяного настила. Спасатели уже ликвидировали пожары.

"Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки", – сообщил председатель КОВА.

К слову, взрывы этой ночью во время атаки "Шахедов" раздавались не только на Киевщине, а также в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях.

Сейчас известно, что успешной была работа ПВО в Ровенской области – там есть сбитие российского беспилотника. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. Также сбивали "Шахеды" на Прикарпатье. Попаданий в инфраструктуру и пострадавших тоже нет.