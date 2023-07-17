Это подчеркнул политолог Тарас Загородний в своем блоге. Эксперт акцентирует, что СБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения подорвала Крымский мост.

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Подрыв моста – это огромная оплеуха по "сакральности российских властей". Очень болезненный и неприятный. Путин пропускает его вторично. А СБУ Малюк во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью обыгрывает и ФСБ, и ГРУ. Спецоперации подобного уровня сложности, видимо, войдут в учебники истории спецслужб,

– считает политолог.

По мнению Загороднего, такие спецоперации изменяют ход войны и баланс сил в пользу Украины.

"Помимо престижа российской власти есть и другой важный аспект - СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава Службы Малюк уже говорил, что мост – законная цель для Украины, потому что россияне опрокидывают по нему технику и военную силу", – подчеркивает эксперт.

Два слова о том, чем наносились удары. По моим данным, морские надводные дроны – уникальная украинская технология. Служба безопасности привлекла специалистов и смогла в короткие сроки разработать эффективное оружие. Дроны уже прекрасно проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го.

– сообщает Загородний.

Кратко о подрыве Крымского моста