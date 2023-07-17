На цьому наголосив політолог Тарас Загородній у своєму блозі. Експерт акцентує, що СБУ вдруге з початку повномасштабного вторгнення підірвала Кримський міст.

До теми Спецоперація України та суттєві руйнування: що відомо про вибухи на Кримському мосту

Підрив мосту – це величезний ляпас по "сакральності російської влади". Дуже болючий і неприємний. Путін пропускає його вдруге. А СБУ Малюка вдруге демонструє, що для неї не існує неможливих завдань на територіях, зайнятих ворогом. Вона повністю переграє і ФСБ, і ГРУ. Спецоперації подібного рівня складності, певен, увійдуть у підручники історії спецслужб,

– вважає політолог.

На думку Загороднього, такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України.

"Крім престижу російської влади є і інший важливий аспект – СБУ завдає потужного удару по логістиці ворога під час українського контрнаступу. Голова Служби Малюк вже говорив, що міст – законна ціль для України, бо росіяни перекидають по ньому техніку і військову силу", – підкреслює експерт.

Два слова про те, чим завдавались удари. За моїми даними, морські надводні дрони – унікальна українська розробка. Служба безпеки залучила фахових спеціалістів та змогла у короткі строки розробити ефективну зброю. Дрони вже чудово проявляли себе під час атаки на бухту в Севастополі в жовтні 2022-го,

– повідомляє Загородній.

Коротко про підрив Кримського мосту