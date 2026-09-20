Вспыхнуло, как спичка: "взрывоопасные" кадры атаки на Московский НПЗ

Утром 20 сентября жители российской столицы проснулись от взрывов. Под ударом оказались несколько объектов, в частности Московский нефтеперерабатывающий завод.

Кадры попаданий показали телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Как происходили взрывы во время атаки на Московский НПЗ?

Противовоздушная оборона пыталась уничтожить беспилотники, направлявшиеся к нефтеперерабатывающему заводу. Однако части дронов удалось прорваться к цели – на территории предприятия зафиксировали несколько попаданий.

Момент попадания дронов в Московский нефтеперерабатывающий завод: смотрите видео

После этого там вспыхнул масштабный пожар, а над районом образовалось густое облако черного дыма, которое было видно издалека.

Над НПЗ поднимается черный дым: смотрите видео

Российские чиновники не смогли сойтись во мнениях о том, сколько именно целей сбила российская ПВО, и предоставляют кардинально разные данные. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со вчерашнего дня российская противовоздушная оборона якобы уничтожила более 1600 беспилотников, направлявшихся в столицу. По его словам, только утром на подлете к Москве было сбито около 450 БПЛА. В то же время в Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО якобы уничтожили 1110 дронов над различными регионами страны.

Напомним, 20 сентября в Раменском районе Московской области разразился масштабный пожар на территории складского комплекса "Современные складские технологии". Очаги возгорания зафиксировали вблизи села Бритово, а площадь объекта составляет около 59,4 гектара.

По данным "Крымского ветра", комплекс расположен рядом с военным городком Тимонино, где базируется российский зенитно-ракетный полк. Украинская компания Fire Point заявила, что поражение объекта было осуществлено с помощью дронов FP-1.