Ночью на Ровенщине раздавались взрывы из-за "Шахедов": есть ли повреждения
Источник:Александр Коваль
Российская армия в ночь на 20 сентября в очередной раз атаковала украинские города "Шахедами". В разных областях раздавались взрывы, в частности, в Ровенской области.
В регионе ночью работали силы ПВО. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль.
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Работа ПВО в регионе была успешной.
Как результат – сбития воздушной вражеской цели,
– сообщил Александр Коваль.
Председатель Ровенской ОВА также уточнил, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
К счастью, гражданские также не пострадали.
Напомним, что звук взрыва на Ровенщине слышали в 4:55. За час до этого, в 3:53, в регионе объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о "Шахедах", которые двигались в сторону Ровенской и соседних областей. По меньшей мере один из беспилотников впоследствии фиксировали вблизи Ровно.
К слову, взрывы этой ночью слышали в еще нескольких областях, в частности, в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской.