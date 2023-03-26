Россия пыталась переложить ответственность: Жданов о подрыве "Северного потока"
Скорее всего, Россия сама подорвала газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". После взрывов они пытались перекинуть вину на другие государства.
Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он ссылается на информацию от немецкого издания T-Online, где сообщили детали по расследованию подрывов на этих газопроводах.
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Россию в очередной раз поймали на лжи
Как отметил Жданов, все говорит о том, что Россия сама подорвала газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Но, конечно, оккупанты пытались перевести стрелки на другие государства. Была даже версия, что это организовала Украина.
У нас нет таких глубоководных средств как в России. Немецкое издание сообщает, что за несколько дней до взрывов на газопроводах вблизи этих мест находились российские военные корабли,
– рассказал Жданов.
Жданов прокомментировал взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2": смотрите видео
Так, примерно за неделю до взрывов там начались маневры Балтийского флота России. Туда были вовлечены и водолазы одного из отрядов специального назначения. По всей вероятности, они и установили взрывчатку на газопроводы.
Видите, как хитро. Сами взорвали и сами обнаружили взрывы. В очередной раз Россию поймали на лжи в попытке перебросить вину на кого-то другого.
– заметил Жданов.
Подробности по расследованию взрывов на газопроводах: коротко
- Немецкое издание T-Online обнародовало детали по расследованию по взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". В преддверии инцидента там находились российские военные корабли, из которых могли установить взрывчатку.
- Спутниковые снимки демонстрируют, что по меньшей мере три российских корабля покинули базу в Калининграде в ночь на 21 сентября.
- Информация о взрывах на газопроводах появилась в ночь с 25 по 26 сентября. В результате были разрушены два трубопровода "Северного потока-1" и один трубопровод "Северного потока-2".