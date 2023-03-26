Россия пыталась переложить ответственность: Жданов о подрыве "Северного потока"

Скорее всего, Россия сама подорвала газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". После взрывов они пытались перекинуть вину на другие государства.

Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он ссылается на информацию от немецкого издания T-Online, где сообщили детали по расследованию подрывов на этих газопроводах.

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Россию в очередной раз поймали на лжи

Как отметил Жданов, все говорит о том, что Россия сама подорвала газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Но, конечно, оккупанты пытались перевести стрелки на другие государства. Была даже версия, что это организовала Украина.

У нас нет таких глубоководных средств как в России. Немецкое издание сообщает, что за несколько дней до взрывов на газопроводах вблизи этих мест находились российские военные корабли,

– рассказал Жданов.

Жданов прокомментировал взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2": смотрите видео

Так, примерно за неделю до взрывов там начались маневры Балтийского флота России. Туда были вовлечены и водолазы одного из отрядов специального назначения. По всей вероятности, они и установили взрывчатку на газопроводы.

Видите, как хитро. Сами взорвали и сами обнаружили взрывы. В очередной раз Россию поймали на лжи в попытке перебросить вину на кого-то другого.

– заметил Жданов.

Подробности по расследованию взрывов на газопроводах: коротко