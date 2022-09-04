Идет активный допрос свидетелей, – Чаус рассказал о расследовании взрыва на выставке в Чернигове

В Чернигове идет расследование взрыва на выставке оружия. Сейчас допрашивают всех свидетелей и причастных к инциденту.

Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. Расследование взрыва в Чернигове находится под контролем начальника ОВА.

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Следствие должно дать ответ на 2 главных вопроса

Вячеслав Чаус подчеркнул, что следствие должно дать ответ на 2 главных вопроса по инциденту в Чернигове. Речь идет о том, что на мероприятии для детей делали военные и почему у них было боевое оружие.

Сейчас опрашивают свидетелей, допрашивают причастных, изымают все возможные носители информации,

– заявил Чаус.

Глава ОВА отметил, что расследование взрывов осуществляет Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры. Чаус подчеркнул, что он не может комментировать ход расследований, но подчеркнул, что он находится под его контролем и под контролем высшего государственного руководства.

Зеленский призвал наказать виновных

В Чернигове 3 сентября состоялась благотворительная ярмарка "Северный шарварок", на которой была выставка оружия. Взрывы раздались около 13:30. Через несколько минут после взрыва выяснили, что сработал ручной противотанковый гранатомет, который был экспонатом на выставке.

В результате атаки пострадали 15 человек – 8 детей и 6 взрослых, в том числе и военнослужащий. В больнице оказались 4 человека, среди которых 2 детей – 7-летний мальчик с ранением руки и сотрясением мозга, 2-летний мальчик с осколочным ранением лица и сложной травмой кисти. Также в больнице находятся мама 2-летнего ребенка и военнослужащий.

В вечернем обращении 3 сентября президент Владимир Зеленский призвал наказать всех виновных.

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