Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. Розслідування вибуху в Чернігові перебуває під контролем начальника ОВА.

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Слідство має дати відповідь на 2 головні питання

В'ячеслав Чаус наголосив, що слідство повинне дати відповідь на 2 головні питання щодо інциденту в Чернігові. Мова йде про те, що на заході для дітей робили військові та чому в них була бойова зброя.

Зараз опитують свідків, допитують причетних, вилучають всі можливі носії інформації,

– заявив Чаус.

Голова ОВА зазначив, що розслідування вибухів здійснює Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Чаус підкреслив, що він не може коментувати хід розслідувань, але наголосив, що воно перебуває під його контролем та під контролем вищого державного керівництва.

Зеленський закликав покарати винних

У Чернігові 3 вересня відбувся благодійний ярмарок "Північний шарварок", на якому була виставка зброї. Вибухи пролунали близько 13:30. За кілька хвилин після вибуху з'ясували, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, який був експонатом на виставці.

Унаслідок атаки постраждали 15 людей – 8 дітей та 6 дорослих, у тому числі й військовослужбовець. У лікарні опинилися 4 людей, серед яких 2 дітей – 7-річний хлопчик з пораненням руки та струсом мозку, 2-річний хлопчик з осколковим пораненням обличчя та складною травмою кисті. Також у лікарні перебувають мама 2-річної дитини та військовослужбовець.

У вечірньому звернені 3 вересня президент Володимир Зеленський закликав покарати усіх винних.

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