Ночью Россия атаковала "Шахедами": силы ПВО работали в Николаевской области

Ночью понедельника, 12 мая, Россия в очередной раз терроризировала гражданское население Украины, атаковав "Шахедами". В частности, силы ПВО работали в Николаевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Детали он пообещал рассказать позже.

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Что известно о ночной атаке

Угроза ударных БпЛА в регионе продолжалась с 01:39 до 04:41. В частности, Воздушные силы ВСУ писали о нескольких группах дронов на западе области с северо-западным, западным и юго-западным курсом.

В ночь на 12 мая на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа,

– говорится в сообщении.

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Кроме того, Ким рассказал о вражеских обстрелах за минувшие сутки, 11 мая. К счастью, обошлось без пострадавших. Россия 4 раза атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину; в 13:40 и 17:28 – акваторию Очаковской общины; а в 15:40 – Галициновскую общину дроном, тип которого устанавливается.

Напомним, ночью 12 мая силы ПВО также работали в Одесской области. Взрывы прогремели после 03:00.