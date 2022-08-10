Кто "прикурил" россиянам в Крыму: военный обозреватель высказал предположение

Официального подтверждения того, что именно ВСУ ударили по военному аэродрому в оккупированном Крыму 9 августа нет. Однако отовсюду уже звучат предположения, с помощью какого оружия они теоретически могли бы это сделать.

Напомним, что издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного, написало, что украинские защитники действительно могли нанести удар, более того – сделать это, применяя исключительно украинское оружие. Предполагается, что они могли использовать оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Это для 24 канала прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Могли ли украинские военные использовать "Гром-2"

По его словам, идея собственного производства ОТРК возникла сразу после того, как Украина обрела Независимость. Более или менее перспективно проект начали демонстрировать в начале 2000-х годов, но его постоянно откладывали. Он был известен под разными названиями, в частности – "Сапсан".

С 2014 года после вторжения россии на территорию Украины над проектом начали работать интенсивнее. Он получил большее развитие не только в интересах иностранных заказчиков, например из Саудовской Аравии.

Было известно о том, что у Украины была полностью готовая пусковая установка ОТРК "Гром-2", а также готовый к использованию тактических ракет двигатель. Кроме того, в 2021 году появилась неподтвержденная информация о том, что якобы начаты огневые испытания комплекса. Однако до сих пор неизвестно, была ли эта информация правдивой.

Остается и много других вопросов:

какой уровень способности к боевому использованию комплекса по состоянию на 2022 год,

было ли серийное производство ракет к этому комплексу,

если было, то сколько их сделали и были ли они на территории Украины,

удалось ли его сохранить во время массированного ракетного обстрела Украины 24 февраля.

Коваленко объяснил, что в феврале, когда началось полномасштабное вторжение, очень важной целью для российских оккупантов во время массированного ракетного обстрела было уничтожение противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" украинского производства. Тогда украинские военные сделали практически невозможное, чтобы сохранить пусковые установки "Нептуна", чтобы потом их использовать.

Я не исключаю, что было спасено и "Гром-2", а за почти пол года полномасштабного вторжения этот комплекс получил еще несколько ракет, которые может использовать,

– предположил обозреватель.

Он отметил, что если ВСУ действительно использовали "Гром-2" для удара по аэродрому, это будет феноменальная история. Ведь немногие рассчитывали на то, что "Гром-2" будут использовать для защиты Украины во время полномасштабного вторжения россии.

Какое оружие могли использовать ВСУ

Однако наиболее вероятным, по мнению Коваленко, могло быть использование нашими военными ракет ПКРК "Нептун" М-360. По своим характеристикам они имеют возможности для уничтожения не только надводных объектов, но и сухопутных. Следовательно, они могут использоваться как против кораблей, так и против объектов, расположенных на поверхности суши.

Коваленко предположил, какое украинское оружие могло бы достать до Крыма: смотрите видео

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