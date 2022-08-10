После взрывов в Крыму ракетная угроза со стороны россии не уменьшилась, – Воздушные силы

Взрывы на аэродроме в Крыму уничтожили многие российские самолеты. Это серьезная потеря сил врага, но она не уменьшает его опасности и преступных намерений.

"Хлопок" на территории временно оккупированного Крыма изрядно напугал россиян и порадовал украинцев. Враг потерял 9 своих самолетов, но угроза новых ударов по мирным украинским городам при этом не уменьшилась.

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Угроза ракетных обстрелов остается высокой

С аэродрома в Новофедоровке, где произошли взрывы и разрушения российских самолетов, враг совершал ракетные обстрелы мирных украинских городов. "Хлопок" на этом аэродроме является хорошим сигналом, но совершенно не уменьшает опасность новых ракетных обстрелов.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, для ракетных ударов по Украине российские оккупанты используют десятки аэродромов, поэтому проблемы россиян на аэродроме возле Саков совсем не уменьшают угрозы новых обстрелов.

У россиян еще десятки самолетов, которые дислоцируются на базах в Севастополе, Астрахани, Курской области, в других местах. Патрулирование российских самолетов вокруг украинских границ по линии столкновения происходит 24/47. Ни о каком уменьшении угрозы ракетных обстрелов говорить нельзя,

– подчеркнул Игнат.

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