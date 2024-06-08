О серии взрывов в Новошахтинске сообщили пропагандисты, передает 24 Канал. Кстати, накануне в этом городе Ростовской области горел НПЗ.

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Взрывы в Новошахтинске

Ночью 8 июня вражеские СМИ написали, что в Новошахтинске снова прогремели взрывы. По словам пропагандистов, было слышно три взрыва.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 00:30 в районе Новошахтинска якобы отработала "Пе-Ве-О". Голубев грезил, что якобы "последствий на земле нет".

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ