Про серію вибухів у Новошахтинську повідомили пропагандисти, передає 24 Канал. До речі, напередодні в цьому місті Ростовської області горів НПЗ.
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Вибухи в Новошахтинську
Вночі 8 червня ворожі ЗМІ написали, що в Новошахтинську знову прогриміли вибухи. За словами пропагандистів, було чути три вибухи.
Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що о 00:30 в районі Новошахтинська нібито відпрацювала "Пе-Ве-О". Голубєв марив, що буцімто "наслідків на землі немає".
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ
- Зауважимо, що в Новошахтинську було гучно й у ніч проти 6 червня. Потужні вибухи прогриміли на НПЗ.
- Ворожий нафтопереробний завод атакували дрони.
- Внаслідок удару спалахнула потужна пожежа.
- Цікаво, що Новошахтинський НПЗ – це єдине підприємство, яке працює в Ростовській області. Воно спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину.
- Цей НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на Півдні країни-агресора. За приблизними даними, у 2020 році завод отримав дохід у 115,8 мільярда рублів.