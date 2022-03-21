Взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве

Киевляне жалуются на качество воздуха в столице. В некоторых районах концентрация загрязняющих веществ в 12 раз превышает норму.

Такую информацию сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на комментарии киевлян, пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водологи и данные сервиса IQAir и saveecobot.

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21 марта, около 8:00 сервис IQAir показывал, что в Киеве очень плохое качество воздуха.

По состоянию на 9:45 Киев находился на 9-й позиции в рейтинге городов по коэффициенту загрязненности воздуха.

Загрязненность воздуха в 9:45 / IQAir

В настоящее время концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы в некоторых районах в 12 раз превышает норму.

Концентрация загрязняющих веществ в 12 раз превышает норму / IQAir

Светлана Водолага отметила, что в Киеве до сих пор тушат пожары, вызванные российскими обстрелами.

На территории Киевской области также зафиксирован ряд пожаров. Открытый огонь и безветренная погода способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

В то же время, по данным портала saveecobot, "вредный" уровень загрязнения воздуха фиксируют во всех районах столицы.

Загрязненность воздуха в Киеве / IQAir

Киевская городская власть советует киевлянам не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

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