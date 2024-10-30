Россияне массированно ударили по Одесской области: регион посещал министр обороны Норвегии

Российская армия вечером 30 октября нанесла массированный удар по Одесской области. На этот раз враг использовал для обстрела ракеты.

Об этом написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Интересно, что одновременно появились сообщения, что в регион совершал визит министр обороны Норвегии.

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Что известно о массированной атаке Одесской области

Олег Кипер рассказал, что около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области.

Информация о последствиях будет предоставлена позже,

– написал глава Одесской ОВА.

Он также сообщил, что на местах атаки в области работают все соответствующие службы.

В Одессу совершил визит министр обороны Норвегии

Интересно, что за час до взрывов в Одессе и области стало известно о визите в город министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама. Он там находился вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, пишет Укринформ.

На совместном брифинге министры сообщили, что правительство Норвегии выделит 1,3 миллиарда норвежских крон (более 118,2 миллиона долларов США) на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16.

Первая передача F-16 Норвегией Украине будет осуществлена в этом году,

– сказал норвежский министр.

Грам также отметил, что, кроме истребителей, Украина будет нуждаться в компонентах для их обеспечения. Поэтому Норвегия поможет в финансировании закупки систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения.



Министр обороны Норвегии посетил Одессу 30 октября / Фото Укринформа

Министры также обсудили ключевые вопросы безопасности, сосредоточившись на усилении систем противовоздушной обороны, предоставлении Украине ракетных систем и потенциальных инвестициях в украинскую оборонную промышленность.

"Сегодня мы посещали в Одессе объекты оборонной промышленности и я поражен, насколько сильно вы (Украина – 24 Канал) смогли увеличить масштабы изготовления, а также уровнем вашей инновационности", – отметил глава Минобороны Норвегии.