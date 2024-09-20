Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, добавив, что этого пока не случилось, война малой интенсивности продолжается, ощутимых изменений в стратегии "Хезболлы" не произошло.

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Израиль может втянуться в долговременный конфликт

Относительно системы связи и взаимодействия, эта операция, по словам эксперта, внесла серьезную панику и была бы эффективной, если бы израильтяне сразу начали наступление. Поскольку есть пауза, возможно, что в течение недели Иран и "Хезболла" смогут восстановить связь, что сведет на нет все усилия израильских спецслужб.

Многие эксперты отмечают, что это была блестящая, но одноразовая операция. Трудно прогнозировать, насколько израильтянам удалось поразить главные арсеналы ракет "Хезболлы", уничтожить командные пункты на юге Ливана. Предыдущая ливанская война не закончилась победой Израиля. Поэтому есть опасения, что Израиль может втянуться в еще один долговременный конфликт,

– предположил Семиволос.

К тому же существуют разногласия между министром обороны и премьер-министром Израиля, есть много сигналов, что между ними разворачивается конфликт. По словам Семиволоса, высокопоставленные израильские офицеры отрицают планам Нетаньяху воевать на нескольких фронтах.

Согласшение с "Хамасом" вряд ли будет, соответственно, вопрос заложников тоже откладывается. Нетаньяху такое развитие ситуации выгодно. Он может подавить недовольство внутри высшего военного руководства Израиля, заменить министра обороны,

– прогнозирует Семиволос.

Эксперт отметил, что Израиль никогда раньше не вел так долго войны, это первый случай, когда в течение года продолжается военный конфликт, который продолжает разворачиваться.

Сейчас Иран сдержан, отменил ответный удар по Израилю, но ситуация может измениться, точка невозврата в значительной степени связана с началом наземной операции в Ливане,

– отметил Семиволос.

Важно! Израиль заявил, что начинает новый этап войны, фокусируясь на северный фронт (граница с Ливаном). 19 сентября армия Израиля массированно обстреляла Ливан, где находится группировка "Хезболла". Израильские военные заявили, что поразили ориентировочно 100 ракетных установок "Хезболлы". ЦАХАЛ заявляет, что накануне Ливан запустил более 130 ракет по северу Израиля.