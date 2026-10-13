"Выбирался по лестнице": очевидцы рассказали о первых минутах после атаки БПЛА под Львовом

Утром 13 октября Россия ударила беспилотником по селу Мурованое, расположенному недалеко от Львова. Очевидцы рассказали, что происходило в первые минуты после атаки.

В результате падения российского беспилотника загорелись три дома и три автомобиля. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Что рассказали очевидцы?

Как рассказал журналистам 24 Канала один из очевидцев, он застал атаку прямо на улице. Российский беспилотник постепенно начал падать, после чего раздался громкий взрыв. Мужчина сразу сел в автомобиль и поехал к месту взрыва. Там уже возник пожар в частном доме и горел автомобиль.

Со мной был еще один парень. Мы перелезли через забор и пытались докричаться, есть ли кто-нибудь в доме. Там уже и гараж начал гореть. И тут мы слышим изнутри: "Я здесь! Я здесь!". Нашли возле дома лестницу и залезли внутрь. Мужчина был в сознании, но в шоковом состоянии. Бегал по квартире и искал документы,

– рассказал один из очевидцев.

Очевидцы помогли мужчине успешно эвакуироваться. В этот момент с другой стороны дома уже работали спасатели и тушили пожар.

Спасатели тушат пожар в Мурованом: смотрите видео 24 Канала

"Не понимал, что происходит"

Местный житель Юрий сообщил, что в результате атаки горел его дом, два автомобиля и подсобное помещение. К счастью, в тот момент он был дома один.

Мужчина проснулся от сильного взрыва. Коридор уже был заблокирован, а окна и двери выбиты. Сначала было непонятно, что вообще произошло. В один момент горело все вокруг.

Пытался все потушить. Не получалось. Обломки падали с дома. Я успел забежать в дом, выключить рубильники, собрать документы. Начал задыхаться. Люди зашли в дом и помогли собраться. Мы выбрались по лестнице. Остальное все догорало. Ничего не мог сделать,

– рассказал Юрий.

Пожар в частном доме после атаки российского БПЛА: видео 24 Канала

Добавим, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что утром 13 октября Россия атаковала Львовщину двумя реактивными беспилотниками. Один удалось без последствий сбить над Львовом, другой – над селом Мурованое. 2 дома получили значительные повреждения, еще 7 – имеют разные степени повреждения. Известно о 3 сгоревших автомобилях и 2 – поврежденных.