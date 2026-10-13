Внаслідок падіння російського безпілотника загорілися три будинки та три автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Що розповіли очевидці?

Як розповів журналістам 24 Каналу один із очевидців, він застав атаку просто на вулиці. Російський безпілотник поступово почав падати, після чого пролунав гучний вибух. Чоловік одразу сів в автомобіль та поїхав на місце вибуху. Там вже виникла пожежа в приватному будинку та горів автомобіль.

Зі мною був ще один хлопець. Ми перелізли через паркан та намагалися докричатися, чи хтось є в будинку. Там вже й гараж почав горіти. І тут чуємо зсередини: "Я тут! Я тут!". Знайшли біля хати драбину та залізли в будинок. Чоловік був у свідомості, але в шоковому стані. Бігав по квартирі та шукав документи,

– розповів один із очевидців.

Очевидці допомогли чоловіку успішно евакуюватися. У цей момент з іншого боку будинку вже працювали рятувальники та гасили пожежу.

Рятувальники гасять пожежу в Мурованому: дивіться відео 24 Каналу

"Не розумів, що відбувається"

Місцевий мешканець пан Юрій повідомив, що внаслідок атаки горів його будинок, два автомобілі та підсобне приміщення. На щастя, в той момент він був сам удома.

Чоловік прокинувся від сильного вибуху. Коридор вже був заблокований, а вікна та двері вибиті. Спершу було незрозуміло, що взагалі відбулося. В один момент горіло все навколо.

Намагався все гасити. Не виходило. Уламки з хати падають. Я встиг забігти в дім, вимкнути рубильники, збирав документи. Почав задихатися. Люди зайшли в хату та допомогли зібратися. Ми вибралися по драбині. Решта всього догорало. Нічого не міг зробити,

– розповів пан Юрій.

Пожежа в приватному будинку після атаки російського БпЛА: відео 24 Каналу

Додамо, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вранці 13 жовтня Росія атакувала Львівщину двома реактивними безпілотниками. Один вдалося без наслідків збити над Львовом, інший – над селом Муроване. 2 будинки зазнали значних пошкоджень, ще 7 – мають різні ступені ушкодження. Відомо про 3 згорілі автівки та 2 – пошкоджені.