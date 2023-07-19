"Киев сжечь дотла": у россиян произошла истерика из-за взрывов на полигоне в Крыму
19 июля 2023, 13:02Читати новину українською
В Кировском районе временно оккупированного Крыма произошел прилет на Старокрымском военном полигоне. Там произошла детонация вражеских боеприпасов.
На это уже бурно отреагировали россияне. Они, традиционно, призвали уничтожить Киев. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Истерика россиян из-за прилетов в Крыму
Так, в соцсетях россияне устроили истерику и начали говорить о мести Украине, а точнее – ударить по Киеву. А кое-кто и вовсе не понимает, что происходит.
- "Так что там такое горит?"
- "Не порты надо уничтожать, а Киев, вот тогда таких ситуаций не будет"
- "Порты тоже надо, а Киев давно пора бомбить. Все об этом пишут. А то так и будет взрываться и гореть, не надоело?"
- "Случайно так не делается, это все специально"
- "Что горит?"
- "Не горит, а взорвали"
- "Не пожар, а горят БК. Сильно бахкает"
- "Самое главное, что не стоит наводить панику, а наша страна будет наносить уже пропорциональный ответ"
- "Киев сжечь дотла"
- "Снова все дороги закрыли, сезон в Крыму походу все"
- "Электропроводка, по любому"
- "Интересно, это поджог или само?"
- "Жители Украины горят в аду"
Реакция россиян на удары по Крыму / Скриншоты
Мощные взрывы в Крыму: что известно
- На Старокрымском полигоне начали "внезапно" детонировать боеприпасы. Позже СМИ выяснили, какое именно вооружение на этом складе хранили россияне.
- Кстати, эта военная база находится в Кировском районе полуострова. О пожаре стало известно утром 19 июля. Оккупанты имели на этом полигоне немалый арсенал.
- Так, на военном складе, горящем в Кировском районе Крыма, хранились гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение и артиллерийские снаряды.
- Как стало известно, подъезды к месту пожара в Кировском районе перекрыли оперативные службы. Ближайший населенный пункт, где захватчики планируют развернуть штаб – село Кринички, недалеко от поселка Старый Крым.
- Отметим, что в телеграм-канале с именем "Кирилл Буданов" опубликовали якобы его обращение о том, что уничтожение склада с боеприпасами в Крыму – это "успешная операция Украины". Оказалось, что это фейковый телеграм-канал, не принадлежащий руководителю ГУР.