"Киев сжечь дотла": у россиян произошла истерика из-за взрывов на полигоне в Крыму

В Кировском районе временно оккупированного Крыма произошел прилет на Старокрымском военном полигоне. Там произошла детонация вражеских боеприпасов.

На это уже бурно отреагировали россияне. Они, традиционно, призвали уничтожить Киев. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Истерика россиян из-за прилетов в Крыму

Так, в соцсетях россияне устроили истерику и начали говорить о мести Украине, а точнее – ударить по Киеву. А кое-кто и вовсе не понимает, что происходит.

"Так что там такое горит?"

"Не порты надо уничтожать, а Киев, вот тогда таких ситуаций не будет"

"Порты тоже надо, а Киев давно пора бомбить. Все об этом пишут. А то так и будет взрываться и гореть, не надоело?"

"Случайно так не делается, это все специально"

"Что горит?"

"Не горит, а взорвали"

"Не пожар, а горят БК. Сильно бахкает"

"Самое главное, что не стоит наводить панику, а наша страна будет наносить уже пропорциональный ответ"

"Киев сжечь дотла"

"Снова все дороги закрыли, сезон в Крыму походу все"

"Электропроводка, по любому"

"Интересно, это поджог или само?"

"Жители Украины горят в аду"

Реакция россиян на удары по Крыму / Скриншоты

Мощные взрывы в Крыму: что известно