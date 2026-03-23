В порту российского Приморска горят по меньшей мере 4 резервуара с нефтью, – СМИ

В терминале порта Приморск в Ленинградской области России после успешной атаки ВСУ горят по меньшей мере 4 нефтяных резервуара. Местные власти, в свою очередь, преуменьшают последствия удара.

Об этом пишет российское оппозиционное медиа ASTRA.

К теме Россияне заявляют, что дрон якобы пытался ликвидировать губернатора Белгородщины Гладкова

Какие последствия атаки ВСУ на нефтеналивной порт в Приморске?

Журналисты отметили, что со снимков, которые обнародовало издание "Радио Свобода", видно, что как минимум четыре нефтяных резервуара горят в терминале порта Приморск в Ленинградской области после украинской атаки.



По меньшей мере 4 резервуара с нефтью горят в порту Приморска после атаки ВСУ / Фото "Радио Свободы"

В то же время Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что крупнейшие нефтеналивные порты России в Балтике – в Приморске и Усть-Луге – приостановили экспорт сырой нефти и топлива с воскресенья, 22 марта, из-за атаки беспилотников.

ASTRA геолоцировала видео и фото очевидцев, на которых видно масштабный дым от пожара в порту. Оба сняты из поселка Ермилово, который входит в Выборгский район Ленинградской области.



Что происходило в порту Приморска после атаки 22 марта / Фото "Радио Свободы"

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал о возгорании только одного резервуара с топливом. По его словам, всего над регионом якобы было сбито более 70 БпЛА.

Журналисты напомнили, что порт Приморск – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море. Он является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы, принадлежащей "Транснефти", и является основным экспортным терминалом для сырой нефти и нефтепродуктов.

Пожар в порту продолжается и вечером 23 марта. Очевидцы публиковали фото, где видно много черного дыма, который иногда закрывает небо.

Пожар после атаки на порт Приморска продолжился и 23 марта / Фото из телеграм-канала Exilenova+

Что известно об атаке беспилотников на Ленинградскую область?