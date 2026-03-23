В порту российского Приморска горят по меньшей мере 4 резервуара с нефтью, – СМИ
- В порту Приморск после атаки ВСУ горят по меньшей мере 4 нефтяных резервуара, хотя местные власти сообщают о вспышке только одного.
- Из-за атаки беспилотников крупнейшие нефтеналивные порты России на Балтике приостановили экспорт сырой нефти и топлива с 22 марта.
В терминале порта Приморск в Ленинградской области России после успешной атаки ВСУ горят по меньшей мере 4 нефтяных резервуара. Местные власти, в свою очередь, преуменьшают последствия удара.
Об этом пишет российское оппозиционное медиа ASTRA.
Какие последствия атаки ВСУ на нефтеналивной порт в Приморске?
Журналисты отметили, что со снимков, которые обнародовало издание "Радио Свобода", видно, что как минимум четыре нефтяных резервуара горят в терминале порта Приморск в Ленинградской области после украинской атаки.
В то же время Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что крупнейшие нефтеналивные порты России в Балтике – в Приморске и Усть-Луге – приостановили экспорт сырой нефти и топлива с воскресенья, 22 марта, из-за атаки беспилотников.
ASTRA геолоцировала видео и фото очевидцев, на которых видно масштабный дым от пожара в порту. Оба сняты из поселка Ермилово, который входит в Выборгский район Ленинградской области.
При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал о возгорании только одного резервуара с топливом. По его словам, всего над регионом якобы было сбито более 70 БпЛА.
Журналисты напомнили, что порт Приморск – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море. Он является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы, принадлежащей "Транснефти", и является основным экспортным терминалом для сырой нефти и нефтепродуктов.
Пожар в порту продолжается и вечером 23 марта. Очевидцы публиковали фото, где видно много черного дыма, который иногда закрывает небо.
Что известно об атаке беспилотников на Ленинградскую область?
Ленинградская область России подверглась атаке беспилотников вечером 22 марта. Очевидцы сообщали, что было повреждено несколько объектов, остекление в квартирах и жилой дом.
Впоследствии стало известно, что беспилотники нанесли удар по морскому порту в Приморске, который является одним из крупнейших нефтяных терминалов России. Пожар также подтвердил и губернатор Ленинградской области.
Генштаб ВСУ 23 марта подтвердил, что украинские военные поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск". Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот".