О взрывах на Полтавщине сообщил мониторинговый ресурс "Почему тревога | Радар". Сейчас официальной информации нет.

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Враг атакует Полтавскую область "Шахедами"

Тревога в области началась еще в 0:36 и по состоянию на сейчас она длится более 1,5 часов. По данным мониторинговых ресурсов, сюда "Шахеды" прилетели из Харьковской области.

Сейчас вражеские беспилотники курс на Запад через Черкасскую область. Также по меньшей мере один может лететь в сторону Киевской области. Предварительно, в небе Украины находятся от 2 до 4 "Шахедов".

Пока не было официальных сообщений ни о самих взрывах, ни об их последствиях.

Во время сигнала тревоги обязательно идите в укрытие и находитесь там до отбоя. Это не только сохранит Вам жизнь, но и облегчит работу нашим защитникам. Также ни в коем случае не снимайте и не распространяйте в сети, как работает наша ПВО.