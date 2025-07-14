Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19:41.

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Что известно об атаке?

Об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Кривого Рога Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:26. Накануне, в 22:15 БпЛА находились на востоке Днепропетровской области, двигаясь по юго-западному курсу.

Вероятно, в регионе работали силы ПВО.

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Напомним, под атакой вечером 14 июля также оказалась Харьковская область. Ряд взрывов прогремел в Чугуеве, известно о по меньшей мере 5 ударах по городу. Вспыхнул пожар, однако информация о пострадавших в ОВА не поступала.