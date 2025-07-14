Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 19:41.

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Що відомо про атаку?

Про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Кривого Рогу Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:26.

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