Взрывы прогремели в районе Одессы: оккупанты ударили баллистикой из Крыма

Утром 29 августа в Одесской области прогремели взрывы. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога.

Из-за угрозы баллистики опасность сохраняется для ряда областей Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь это может сохранить вашу жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Одесской области слышали взрыв

Воздушную тревогу в регионе объявили в 08:16, а уже через несколько минут, около 08:21, в Одесском районе раздался взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Мониторинговые каналы также писали о летевшей над областью ракете. Вероятно, речь идет об "Искандере-М", который оккупанты запустили с Крыма.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Утром 29 августа во время атаки "Шахедами" взрывы раздавались также в Черкасской области. Там сообщают о пожаре на одном из частных предприятий.