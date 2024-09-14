Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Запорожье

В 10:48 местные телеграмм-каналы Запорожья сообщили о громких взрывах в городе.

Заметим, что за несколько минут до взрывов в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

Впоследствии местные телеграмм-каналы предположили, что это могло быть эхо от взрыва в области.

Также об угрозе ударов баллистическими ракетами предупреждал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Впрочем, официальных комментариев относительно причин и последствий взрыва не поступало.

По состоянию на 11:02 в Запорожской области объявлен отбой воздушной тревоги.

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