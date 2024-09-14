Ночью оккупанты запустили по Украине "Шахеды", в нескольких регионах слышали взрывы. А утром стало известно об ударе по Харькову авиабомбой.

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Атака на Харьков

Об обстреле Харькова сообщил городской голова Игорь Терехов.

Удар КАБом по Харькову. Предварительно есть информация о прилете по Холодногорскому району,

– написал мэр.

Он добавил, что информацию о пострадавших и разрушений уточняют.

Перед тем в Воздушных силах предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Военные отмечали, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Напомним, ночью несколько взрывов слышали в Одессе и области. Там работали Силы ПВО. Громко было и в Киеве. В столице также сбивали вражеские цели. Кроме того, там зафиксировали падение обломков дрона на территорию предприятия.