Вночі окупанти запустили по Україні "Шахеди", у кількох регіонах чули вибухи. А вранці стало відомо про удар по Харкову авіабомбою.
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Атака на Харків
Про обстріл Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.
Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району,
– написав мер.
Він додав, що інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Перед тим у Повітряних силах попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході. Військові наголошували, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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Нагадаємо, вночі декілька вибухів чули в Одесі та області. Там працювали Сили ППО. Гучно було і в Києві. У столиці також збивали ворожі цілі. Крім того, там зафіксували падіння уламків дрона на територію підприємства.