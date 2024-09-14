Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі

Об 10:48 місцеві телеграм-канали Запоріжжя повідомили про гучні вибухи в місті.

Зауважимо, що за декілька хвилин до вибухів у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– мовиться у повідомлені.

Згодом місцеві телеграм-канали припустили, що це могло бути відлуння від вибуху в області.

Також про загрозу ударів балістичними ракетами попереджав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Втім, офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибуху не надходило.

Станом на 11:02 в Запорізькій області оголошено відбій повітряної тривоги.

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