Ранее БпЛА начали двигаться на Житомирщину из Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Днепре и Житомире

Воздушные силы ВСУ сообщили в 21:45, что на Житомирскую область движутся БпЛА из Киевской области. Ранее о взрывах от работы ПВО отчитывались и там.

Корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Днепре в 22:12. Житомирские СМИ написали о взрывах в их городе около того же времени, 22:13.

Уточняется, что в Житомире звуки взрывов вызваны работой ПВО. Житомирян призывают пройти в укрытие.

24 Канал также призывает соблюдать правила во время воздушных тревог и находиться в укрытии для собственной безопасности.

Отметим, что воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины. Подробнее можно узнать на интерактивной карте ниже. Обратите внимание, что она показывает воздушные тревоги в реальном времени.

Где звучат воздушные тревоги на данный момент: смотрите интерактивную карту

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