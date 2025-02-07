Раніше БпЛА почали рухатися на Житомирщину з Київської області. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі та Житомирі
Повітряні сили ЗСУ повідомили о 21:45, що на Житомирську область рухаються БпЛА з Київщини. Раніше про вибухи від роботи ППО звітували й там.
Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Дніпрі о 22:12. Житомирські ЗМІ написали про вибухи в їхньому місті близько того ж самого часу, 22:13.
Уточнюється, що у Житомирі звуки вибухів спричинені роботою ППО. Житомирян закликають пройти в укриття.
24 Канал також закликає дотримуватися правил під час повітряних тривог та перебувати в укритті задля власної безпеки.
Зазначимо, що повітряна тривога поширилася на більшість областей України. Детальніше можна дізнатися на інтерактивній карті нижче. Зверніть увагу, що вона показує повітряні тривоги у реальному часі.
Де лунають повітряні тривоги на цей момент: дивіться інтерактивну карту
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